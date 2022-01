Col Cai di Luino in cima al monte Lema

Domenica 9 gennaio il CAI Luino propone la tradizionale escursione con le ciaspole al Monte Lema e in mancanza di neve con gli scarponi ( è consigliato portare i ramponcini) E’ la più alta vetta della Provincia di Varese da dove è possibile ammirare un panorama spettacolare a 360° dalle vette dei 4000 delle Alpi alle colline del basso varesotto e poi i laghi Verbano e Ceresio.

ITINERARIO

Con itinerario n108 dal rifugio Pradecolo 1184m – vetta monte Lema 1621m – Alpetto Dumenza 1310m – Prà Fontana 1142m – con itinerario 175 Prà Bernardo – rifugio Bois – Alpone di Dumenza (sbarra) 979m – con itinerario 174 rifugio Pradecolo Tempo totale della gita ore 5,30 – Dislivello m 830 – Difficoltà EAI-PD – Gianni 3387768131 – Enrico 3280676742 Programma Ritrovo ore 8,20 presso il posteggio Poppino e partenza con mezzi propri alle ore 8.30 per il rifugio Campiglio – Inizio esursione h9.00 Documento valido per l’espatrio Abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguate. Pranzo al sacco Condivisione spese auto

ISTRUZIONI PER ISCRIVERSI

Lo svolgimento della escursione dovrà seguire le regole del DPCM e del CAI quali, il Certificato verde (green pass) che dovrà essere consegnato al momento della richiesta d’iscrizione, la compilazione dell’autocertificazione che dovrà essere consegnata al capo gita prima della partenza dell’escursione, numero massimo di 20 partecipanti, deve essere garantito il distanziamento previsto nella marcia e durante le soste. Ogni partecipante deve avere con sé i dispositivi DPI previsti (guanti monouso, gel disinfettante, mascherina, ecc.) La richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 3 gennaio ore 9 a mercoledì 5 gennaio ore 18 per i soci cai Luino e da giovedì 7 gennaioore 9 a venerdì ore 18 per i Soci di altre Sezioni la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Si sottolinea che l’inosservanza delle regole di partecipazione comporterà l’esclusione alla escursione. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione inviare un WZ ad un recapito degli accompagnatori • In caso di meteo avverso escursione annullata