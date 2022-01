Dalla matematica alla Shoah: gli incontri alla libreria Boragno di Busto Arsizio

Tornano gli incontri letterari invernali di Bustolibri, organizzati dalla libreria Boragno di Busto Arsizio, negli spazi della Galleria Boragno, in via Milano 4.

Il primo appuntamento è sabato 22 gennaio alle 17 sarà presentato in Galleria il libro La matematica dalla A alla Z di Sebastiano Nicosia (Magistri): un viaggio nel mondo della matematica in forma di dizionario, con la descrizione dei lemmi e la presentazione dei grandi matematici della storia.

A dialogare con l’autore, riflettendo sull’importanza di questa disciplina nella formazione della cultura generale, sarà Giuliano Rambaldini, professore del liceo scientifico di Busto Arsizio.

Infine, martedì 25 gennaio (sempre alle 17), in occasione del Giorno della Memoria per le vittime della Shoah, la Galleria Boragno ospiterà la presentazione del libro Charleston di Enzo Fiano (Guerini e Associati). Il libro, dal sottotitolo Storia di una grande famiglia travolta dalla Shoah, racconta in undici capitoli – che ripercorrono i momenti più bui del Novecento – le vicende della famiglia dell’autore, oggi presidente del Conservatorio di Como.

La presentazione dell’incontro sarà affidata al professor Gianni Paganini.

Gli eventi si svolgeranno in presenza, nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento della pandemia.