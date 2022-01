Giovane di Saronno disperso sui monti della Valsassina

Un ragazzo di 21 anni originario di Saronno risulta disperso da ieri, mercoledì 4 gennaio, sul Monte Legnone, località sopra Premana in Valsassina. (foto di repertorio)

Galleria fotografica Ricerche sul monte Legnone per un ragazzo di Saronno 4 di 5

I soccorsi sono impegnati da ore a setacciare la zona, per il momento senza esito. Il giovane aveva annunciato che sarebbe rimasto fuori per la notte ma quando i familiari non l’hanno visto rientrare hanno lanciato l’allarme.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del nucleo T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso), dei S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale), del reparto volo Lombardia col “Drago 82”, della squadra di ricerca G.S.M. di Varese, del nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobile a Pilotaggio Remoto) con il sistema di rintracciamento cellulari. Le operazioni si stanno svolgendo in stretta collaborazione con il corpo nazionale del soccorso alpino. Le squadre hanno operato fino a tarda notte in condizioni estreme sia per la quota 2.500 m che per le avverse condizioni meteo.