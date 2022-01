“Hanno rubato la mia Quiko”, l’appello a Ispra per ritrovare un pappagallo Ara

“Ci hanno rubato la nostra Quiko”. I padroni di un pappagallo Ara Ararauna hanno lanciato oggi l’appello per riavere in dietro l’amato animale.

«Quiko – spiegano i proprietari – è una femmina di Ara Ararauna nata nel 2004 e ci è stata rubata in casa oggi, 31 gennaio, verso mezzogiorno. Porta il microchip».

Un “colpo” è avvenuto in via Rozzolo a Ispra e, secondo i proprietari, è stato mirato contro l’Ara: «Sembra che qualcuno è venuto apposta per prendere il mio pappagallo – spiegano i padroni -, perché non hanno portato via nient’altro».