Alessandro Franzetti e la “giunta rosa” di Luino

«Ringrazio l’assessore uscente della Città di Luino Fabio Sai, persona squisita e tecnico bravissimo che infatti è stato promosso in un ruolo di grande rilievo nella sua azienda (e gli faccio i migliori auguri anche essendo egli neo papà). Ho avuto modo di interagire con Fabio per alcune questioni amministrative e l’ho sempre trovato disponibile, serio e davvero competente, pronto a proporre soluzioni ottimali».

Lo afferma Alessandro Franzetti già presidente del consiglio comunale cittadino e commentatore delle questioni che riguardano la città.

«Ho da poco saputo che il sindaco Enrico Bianchi ha nominato assessora esterna alle materie edilizie e urbanistiche, alla manutenzione e alla viabilitá l’architetto Francesca Porfiri. Non la conosco personalmente ma leggendo il suo ottimo curriculum noto che anche stavolta il mio caro amico sindaco Enrico ha scelto la persona giusta al posto giusto. Francesca è giovane (classe 1976), è architetto e urbanista con progetti importanti alle spalle, è esterna a Luino (dunque a differenza del passato non vi saranno palesi conflitti d’interesse professionali), è dinamica, ha esperienze politico – amministrative (si è candidata sindaca nel 2019 a Castiglione Olona e ciò me la fa stimare ancor di più essendo tale cittadina la sede della Collegiata, chiesa meravigliosa finita di edificare il 7 gennaio 1422 dunque 600 anni fa e il cui borgo fu definito dal grandissimo vate Gabriele d’Annunzio “isola di Toscana in Lombardia”). E poi, da femminista di destra quale io sono, giubilo vedendo che la giunta della mia amata Città conta 4 donne di valore su 5 assessori».

«Insomma, bravissimo Enrico, bravi i tuoi consiglieri, bravo il presidente del Consiglio e mio fraterno amico Fabrizio Luglio e i tuoi assessori. State governando bene, siete pacati, misurati, istituzionali. Io collaboro da cittadino attivo soprattutto con la vicesindaca Antonella Sonnessa e l’assessora alla Cultura, Turismo e Sviluppo Economico Serena Botta, che insieme all’assessora Brocchieri sono donne sensibili, competenti, sempre pronte all’ascolto, dinamiche e autorevoli. Ringrazio anche l’assessore Ivan Luigi Martinelli, amico caro con cui ho condiviso 5 anni magnifici nel civico consesso durante i quali ci siamo sempre rispettati e financo stimati molto. E poi grazie a tutti i consiglieri e le consigliere delegate. Avevo paragonato il nostro caro sindaco al presidente Joe Biden, per molti aspetti simili. Ora dico che Enrico è la sintesi luinese di Mario Draghi e Sergio Mattarella in quanto ad autorevolezza e senso delle istituzioni. È il sindaco della porta accanto, pronto ad ascoltare tutti, sempre gentile, mai arrabbiato, con parole di stima e considerazione per tutti i suoi collaboratori e concittadini. Su di me, sul mio entusiasmo e sulle mie idee potrete sempre contare. Avanti tutta e forza Luino, magnifico lembo di terra baciato dalla leggera brezza di tramontana e incastonato tra monti dolci e un lago freddo e stupendo».