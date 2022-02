Coronavirus, in provincia di Varese i nuovi positivi sono 474

Sono 50.534 i nuovi casi di Covid per sabato 19 febbraio in Italia, contro i 53.662 di ieri, venerdì. I decessi rilevati sabato sono 252 per un totale di 152.848 vittime dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi in Lombardia (5.231); mentre per provincia (totale e incremento casi):

Milano: 746.089 (1498)

Brescia: 288.378 (749)

Varese: 210.726 (474)

Monza e della Brianza: 210.127 (436)

Bergamo: 180.527 (375)

Como: 141.873 (351)

Pavia: 121.005 (318)

Mantova: 93.922 (288)

Cremona: 74.992 (201)

Lecco: 64.859 (130)

Lodi: 51.414 (115)

Sondrio: 39.175 (96)