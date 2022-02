Esposito: “Per il maltempo di Capolago il sindaco ha promesso di chiedere indennizzi: dove sono?”

Il grave maltempo di settembre, che ha colpito il quartiere di Capolago a Varese, ha ancora i suoi strascichi. Politici.

A riprendere l’argomento è infatti Domenico Esposito, consigliere del Polo delle Libertà: «Mi faccio portavoce, come consigliere referente del quartiere, di ciò che mi hanno chiesto i cittadini di Capolago, che hanno subito la bomba d’acqua a settembre, con gravi danni per case e attività» spiega il consigliere.

«Il sindaco Galimberti in campagna elettorale andò personalmente a vedere i danni e promise ai cittadini che si sarebbe attivato per far avere loro gli indennizzi: non hanno più saputo niente e ora mi chiedono di intervenire. Lo farò con un’interrogazione in consiglio comunale» ha concluso Esposito.