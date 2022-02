“I gestori dei negozi risopettino i clienti esonerati dal green pass”

Buongiorno gent.mi

Non so se sarà di vostro interesse, ma mi farebbe piacere che quanto accaduto a me ieri venisse reso pubblico, mantenendo il mio anonimato.

Ieri mi sono recata in un negozio di abbigliamento di Gallarate, una nota catena di negozi, mi viene richiesto di esibire il green pass, come da cartello esposto infatti possono essere eseguiti cobtrolli casuali.

All’ addetto mostro il certificato di esonero, spiego che non ho il green pass attivo, ma ho un regolare foglio di esonero da terza dose redatto al centro vaccinale di Gallarate, datato 3 febbraio, mi viene rifiutaro dicendo che la loro politica richiede di presentare o green pass o green pass da tampone; con calma spiego che ATS ed il numero verde del governo mi hanno detto che tale foglio in mio possesso sostituisce il super green pass, secondo decreto legge ( scusate non ricordo quale dei tanti) in via cartacea fino al 27 febbraio. E che mi permette di entrare nei negozi senza esibire green pass.

In malo modo e a voce alta, mi viene detto che se non ho il green pass non mi possono fare stare nel negozio, che in caso di ispezioni a me e a loro sarebbe stata data una multa.

Sbalordita da quanto mi viene detto, faccio presente che sono entrata nel negozio come in altri sapendo di poterlo fare, indossando mascherina ffp2 e disinfettandomi le mani.

L’addetto, scocciato, riferisce tutto alla direzione, che conferma che devo uscire dal negozio.

Con la massima calma cosi come avevo risposto, umiliata, esco.

Chiamo il 1500 che mi conferma che il mio certificato di esonero cartaceo è valido fino al 27 febbraio e che nessuno può negarmi l’ accesso come se non avessi il green pass; posso.provvedere a farmi dare quello in versione digitale entro il 28 febbraio, ma intanto credo che i gestori dei negozi debbano trattare con rispetto le persone che hanno in mano una certificazione regolare e soprattutto rispettare la legge che è ben chiara sugli esoneri, evitando di diventare dei vigilantes senza averne diritto.

Ho evitato di chiamare le forze dell’ ordine, dovesse ricapitare lo farò.

Ringrazio per la vostra attenzione