La pallamano Cassano Magnago cerca riscatto nel match contro Carpi

Seconda partita tra le mura amiche del palazzetto Tacca per la pallamano Cassano Magnago che, da quando è iniziato il girone di ritorno di serie A1, non sta regalando agli amaranto le soddisfazioni cui erano abituati.

Di recente i lombardi hanno perso sia con Raimond Sassari sia con Conversano, sconfitte che bruciano ancora se si pensa che sono state subite all’interno della loro fortezza. L’appuntamento è per domenica 27 febbraio, alle 17, al palazzetto cassanese.

Da inizio girone di andata i lombardi hanno “collezionato” 3 amare sconfitte e 1 pareggio, con una costante: dopo un’ottima prestazione iniziale in cui la fortuna sembrava sorridere al Cassano, negli ultimi venti minuti errori, cali di concentrazione e stanchezza hanno sciupato quanto conquistato nei tre quarti del match.

Errori che hanno duramente punito una squadra forte e coesa, in grado di mettere in serie difficoltà dei fuoriclasse come i sardi e i pugliesi, ma che poi non viene ripagata in termini di punti e classifica ed è a bocca asciutta da tanto, troppo tempo, relegata al quartultimo posto con 10 punti, in una pericolosissima zona play-out.

LE “ALTRE” DEL CASSANO

Si preannuncia un week end intenso per la società: mercoledì 23 febbraio le ragazze di coach Salvatore Onelli hanno giocato il turno infrasettimanale di recupero contro Brixen, perdendo 28-19. Sabato 26 febbraio sarà la volta della squadra maschile di serie B: alle 16.45 sarà in trasferta contro Exes. Alle 19.30 trasferta a Parma per la squadra A2 maschile.

Ecco gli impegni delle squadre giovanili: venerdì 25 febbraio, alle 18, il match Cassano-Dossobuono per l’under20 femminile; poi sabato 26 contro Mattroina alle 18 e infine domenica 27 alle 12.15 contro Mezzocorona. L’under17 maschile giocherà domenica 27 alle 14.45 contro Molteno.

Le partite si potranno guardare in diretta streaming su Elevensports.

«Giochiamo contro una nostra diretta concorrente – commenta coach Davide Kolec – e giochiamo una partita che sappiamo essere difficilissima. Loro si sono appena rinforzati con Niko Kasa, un giocatore giovane ma già di alto livello e quindi sarà una partita pesante e delicata. Mi auguro che adesso veramente mettiamo in campo quanto di buono fatto nelle ultime uscite e che, da adesso in avanti, affronteremo queste partite col massimo delle energie, sapendo che questi punti ora per noi sono essenziali. Sicuramente c’è più pressione e ne sono molto felice, perché sono convinto che sotto pressione noi sapremo dare il meglio e dico ai ragazzi che domenica dobbiamo assolutamente fare tutto quello che possiamo per portare a casa i 2 punti».

CASSANO MAGNAGO VS CARPI

Durante il break natalizio Carpi ha sferrato un colpaccio al mercato della pallamano, acquistando il terzino sinistro Kreshnik “Niko” Kasa, atleta di origini albanesi cresciuto in Italia a pane e pallamano: dopo l’esordio in A2 tra le fila del Rapid Nonantola a soli 15 anni, dal 2019 al 2021 ha giocato con la Ego Siena nel massimo campionato italiano, trascinando la formazione toscana alla finale di Coppa Italia.

Successivamente è stato acquistato dalla squadra francese Istres e ha debuttato con la maglia azzurra lo scorso aprile nella partita contro la Bielorussia per le qualificazioni ad Euro22. Si tratta di un avversario tostissimo che gli amaranto dovranno tenere a bada.

Anche Carpi non vince dal lontano 18 dicembre e da gennaio ad oggi ha collezionato solo sconfitte, l’ultima lo scorso weekend contro i Black devils di Merano.

Lo scorso ottobre la trasferta a Carpi si è rivelata un incubo per gli amaranto, che persero 26-20: dopo un primo tempo di parità, gli amaranto si sono spenti e Carpi ne ha approfittato, passando in vantaggio e mantenendolo fino al fischio della fine. Il Cassano “regalò” così ai carpigani la prima vittoria in campionato dopo aver sconfitto Bolzano la settimana prima, una squadra sicuramente più insidiosa di quella emiliana, ed essere arrivato a Carpi ricolmo di piene speranze spente dalla rimonta dei padroni di casa. Una partita che, con il senno di poi, ha duramente compromesso la qualificazione in Coppa Italia.

Si sfideranno due squadre assetate di punti (tra di loro c’è uno scarto di 4) e desiderose di riscattare la posizione in classifica: se Cassano dovesse vincere, potrebbe scrollarsi di dosso il quartultimo posto e tallonare il vicinissimo Sparer Eppan con 11 punti.

LA DICIASSETTESIMA DI CAMPIONATO

Si parte sabato 26 febbraio alle 18.30 con le sfide Raimond Sassari-Secchia Rubiera e Teamnetwork Albatro-Pressano. Alle 19 Brixen sfiderà in casa Trieste, mentre alla stessa ora il derby altoatesino Alperia Merano-Bozen e Junior Fasano-Sparer Eppan.

Turno di riposo per Conversano.