Madres Paralelas al cineforum delle Arti di Gallarate

Giovedì 17 febbraio, al Cineforum del Teatro delle Arti di Gallarate, è in programma il film Madres Paralelas, del regista Pedro Almodovar con Penélope Cruz (Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile) e Milena Smit.

Il Cineforum viene proposto in duplice proiezione: una alle ore 15 con l’introduzione di Cristina Boracchi e poi alle ore

21 con introduzione e commento finale del critico cinematografico Gabriele Lingiardi.

Madres Paralelas è stato scelto come titolo di apertura e poi premiato al Festival di Venezia, ha ottenuto una candidatura a

Golden Globe e tre candidature a Satellite Awards.

Il film segue in parallelo la storia di due donne, Janis (Penélope Cruz) e Ana (Milena Smit), molto diverse fra loro che danno alla luce i propri figli nello stesso giorno, condividendo la stessa stanza in ospedale.

Entrambe non hanno un partner e sono due madri single, rimaste incinte per caso, cosa che le accomuna, nonostante

i loro mondi siano lontani. Janis è una donna di mezza età, non si pente di essere rimasta incinta senza volerlo, anzi

sembra molto felice della cosa. Ana, invece, è un’adolescente, intimorita dal fatto di dover diventare una madre giovanissima, pentita di questa gravidanza inattesa e spaventata da tutto. Mentre attraversano le corsie e i corridoi dell’ospedale, Janis cerca di calmare e incoraggiare Ana e saranno queste poche parole dette l’una all’altra a creare tra loro un forte legame. Ma il destino farà sì che questo vincolo si rafforzi, quando le vite di entrambe cambieranno drasticamente…