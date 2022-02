Tutto il programma 2022 dell’Associazione Mazziniana “Giovanni Bertolè Viale”

L’Associazione Mazziniana Italiana, sezione “Giovanni Bertolè Viale” di Varese ha ufficializzato il programma di eventi per l’anno 2022.

Programma che, in verità, è già partito Giovedì 13 gennaio con una conferenza su “Curzio Malaparte e la Storia d’Italia”, tenutasi alla biblioteca civica di Varese dal Professor Enzo Laforgia.

Mercoledì 9 febbraio, come da tradizione fin dal primo anno di fondazione dell’Associazione, la Mazziniana sarà all’ITET Daverio-Casula-Nervi, per distribuire volantini in ricordo di Francesco Daverio e la nascita della Repubblica Romana.

Nel ricordo dei personaggi che hanno fatto la Storia, giovedì 10 marzo, l’Associazione Mazziniana prosegue con la distribuzione dei volantini nelle scuole, questa volta per celebrare il centocinquantesimo anniversario della morte di Giuseppe Mazzini, figura ispiratrice del gruppo nazionale.

Venerdì 11 marzo presso la sala Montanari di Varese, il professor Franco Petrosemolo terrà una conferenza dal titolo “Hayez e la pittura a Milano nel Risorgimento”.

Domenica 10 aprile il Cimitero Monumentale di Giubiano sarà protagonista per una visita guidata di carattere storico-artistico.

Mercoledì 27 aprile sempre presso la sala Montanari, si terrà una conferenza intrecciata, di duplice carattere, storico e artistico: “I monumenti funebri dei militi ignoti” della professoressa Renata Castelli e “La celebrazione del milite ignoto. La storia” della Dottoressa Doriana Giudici.

Mercoledì 25 maggio una particolare lezione di Storia, ricorderà la battaglia di Varese, presso il carcere dei Miogni, mentre giovedì 26 maggio, nel giorno dell’anniversario della battaglia, presso il liceo classico di Varese, l’Associazione Mazziniana distribuirà volantini in ricordo di Ernesto Cairoli.

Il mese di giugno ha in programma due interessanti incontri, domenica 5 giugno con la visita al museo Nazionale del Risorgimento di Genova, al Cimitero di Staglieno e allo Scoglio di Quarto dei Mille e mercoledì 22 giugno con un convegno dal titolo “La figura di Giuseppe Mazzini a 150 anni dalla sua morte”, presso la sala Montanari di via dei Bersaglieri 2, Varese.

Successivamente alla pausa estiva dei mesi di luglio e agosto, il programma riprenderà sabato 10 settembre, con la distribuzione di volantini in ricordo della figura di Ugo Foscolo, nel giorno dell’anniversario della sua morte.

Un progetto a cui l’Associazione Mazziniana tiene tantissimo, quello di coinvolgere le scuole e i loro studenti per insegnare e spiegare chi fossero le figure storiche che danno il nome agli istituti che frequentano: “Mi è capitato di chiedere ad un bambino della scuola Ugo Foscolo se sapesse chi fosse Ugo Foscolo – ha raccontato il segretario dell’Associazione – mi ha risposto che non ne aveva idea. Mi sono reso conto che dopo 5 anni in una scuola dal nome importante, questa come tante altre, quasi nessuno sa niente del personaggio di cui l’istituto porta il nome, quasi come se dessero per scontato che uno sappia chi è, per esempio, Ugo Foscolo. Così abbiamo pensato di raccontarglielo noi, distribuendo volantini”.

Domenica 18 settembre, il professor Robertino Ghirardelli condurrà presso sala Montanari la rievocazione storica della Breccia di Porta Pia, in occasione del 152esimo anniversario.

Sabato 22 ottobre presso il Salone Estense di Varese avrà luogo un convegno sulle SOMS, Società Operaie di Mutuo Soccorso, che coinvolgerà le organizzazioni di Luino, Viggiù e Saronno.

Giovedì 24 novembre il professor Antonio Orecchia, professore dell’università dell’Insubria, dirigerà un dibattito dal titolo “La via di Cavour all’unità d’Italia”.

Per concludere, nel mese di dicembre 2022, una serata musicale lunedì 5 dicembre, si terrà in sala Montanari, e vedrà protagonisti il professor Filippini e la Professoressa Chiara Imbasciati, mentre martedì 13, come ultimo evento dell’anno, il Dottor Roberto Gervasini sarà il relatore della conferenza “Lo Sport nel Risorgimento”.