Spara colpi d’arma da fuoco in aria e si barrica in casa, tensione a Mazzo di Rho

Momenti di tensione a Mazzo di Rho dove un uomo ha sparato due colpi d’arma da fuoco in aria. Il fatto è accaduto oggi, domenica 27 febbraio, in via Gobetti. Non sembra esserci feriti.

Non sono ancora note le cause che hanno provocato la reazione dell’uomo, con sospetta intossicazione da farmaci, che, in questo momento, si è chiuso in casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rho con agenti del Commissariato locale. I militari hanno avviato una serie di operazioni per cercare di riportare alla ragione l’uomo.

Per questioni di sicurezza l’area, è stata chiusa al traffico.