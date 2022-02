Titoli regionali e provinciali in palio nel 26° Cross di Arcisate

Appuntamento di tutto rispetto con la corsa campestre in Valceresio: domenica 20 febbraio torna infatti a disputarsi il “Cross di Arcisate” giunto alla 26a edizione e pronto a ripartire quest’anno dopo lo stop per la pandemia nel 2021.

La gara, organizzata dal GS Miotti e dedicata a Enzo Gaspari, il fondatore della società di atletica, avrà per base il parco Lagozza e si snoderà dentro e fuori dall’area verde arcisatese. Patrocinata dal Comune, la prova mette in palio anche numerosi titoli regionali e provinciali di cross.

Sarà infatti campionato regionale individuale sia maschile sia femminile per le categorie allievi, junior, promesse e senior. La gara giovanile, per le classi ragazzi/e e cadetti/e è inoltre valida per il campionato provinciale di cross 2022 mentre il programma è completato dalla prova per esordienti delle categorie E5, E8 ed E10 di ambo i sessi.

In tutto sono 14 le gare previste su cinque diversi percorsi: si comincia alle 9,45 con le prime partenze (i cadetti) per terminare con la prova di promesse e senior uomini con lo start alle 13,30. Un vero e proprio festival del cross al quale il GS Miotti del presidente Lamperti sta lavorando da tempo, anche grazie all’inserimento nel proprio organico di diversi giovani. Tutta la manifestazione si svolgerà nel rispetto rigoroso del protocollo anti-covid in vigore.