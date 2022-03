Anziano cade a Cassano Magnago, interviene l’elisoccorso

Grave incidente nel tardo pomeriggio di giovedì 17 marzo, dopo le 18. Un uomo, 78 anni, è caduto in via Monte Cervino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, oltre al personale del 118 che hanno raggiunto l’anziano per prestare soccorso.

L’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso, in condizioni critiche per le lesioni riportate.