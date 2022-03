Autocarro in fiamme all’alba a Luino

Paura all’alba per un mezzo che ha preso fuoco a Luino lungo la strada provinciale 61: una donna alla guida è riuscita ad abbandonare il motocarro sul quale viaggiava e a mettersi in alvo.

È successo mercoledì mattina, 30 marzo poco prima delle 6. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Luino e un’ambulanza della croce rossa italiana.

Ricovero in codice verde per la donna, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la strada: si tratta della provinciale che porta verso il confine di Stato, quasi all’altezza del bivio per la frazione Biviglione.