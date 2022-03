Bed and breakfast: la linea cortesia migliora l’ospitalità

Per qualunque ospite di un hotel, la linea cortesia costituisce un parametro di valutazione molto importante. Da qualche tempo a questa parte, anche i bed and breakfast hanno deciso di mettere a disposizione questo tipo di servizio finalizzato alla cura del cliente. Si tratta di un aspetto molto apprezzato, come dimostrano le recensioni positive che si possono leggere sui siti dedicati. Il servizio cortesia serve ad assicurare la migliore ospitalità possibile per i propri clienti. Chi assume l’incarico di ospitare dei turisti, infatti, ha anche l’obbligo – quasi morale – di prendersi cura di loro.

Il kit di cortesia

Il set di cortesia è una sorta di biglietto da visita nei confronti dei turisti, un kit di benvenuto che permette al cliente di capire che tipo di servizio otterrà nel bed and breakfast e quale sarà il livello di accoglienza di cui potrà usufruire. Tanti sono gli aspetti che entrano in gioco da questo punto di vista: la cordialità dei gestori, la colazione che viene servita, la pulizia delle stanze, eccetera. La cura che il gestore dedica agli ospiti influisce sul parere della clientela, e quindi va a condizionare il giudizio, positivo o negativo, degli ospiti.

Tante proposte differenti

La tipologia del set di cortesia e la sua qualità possono variare a seconda della categoria degli alloggi. Sul mercato si trovano soluzioni economiche per i bed and breakfast di categoria più bassa e set più costosi per le strutture di livello più elevato. In tutti i casi, però, è fondamentale che nella linea cortesia messa a disposizione nel bagno siano presenti i più importanti prodotti destinati alla pulizia del corpo: per esempio un paio di saponette, di cui una dedicata al bidet e l’altra al lavandino; ma anche due o tre flaconi o bustine di shampoo con bagnoschiuma, una cuffia per la doccia e un paio di bicchieri sigillati, in grado di assicurare gli standard di igiene più elevati.

Gli accessori del set cortesia in più

Ovviamente il set cortesia può essere integrato anche con degli accessori in più, sia per rendere più ricco il kit sia per riuscire a differenziarsi rispetto ai competitor. Ecco, allora, le ciabatte usa e getta , ma anche una spugna per le scarpe o un kit per la pulizia delle stoviglie, nel caso in cui la camera comprenda un angolo cottura, con tanto di piccolo detersivo e spugna. Molto apprezzati sono anche i vanity kit, che nella maggior parte dei casi includono dei batuffoli di cotone, una lima per le unghie e dei cotton fioc, mentre diffusi sono i flaconi di detergente intimo e le creme per il corpo.

Il packaging

Il modo in cui il prodotto viene presentato è, a sua volta, decisivo per suscitare una buona impressione nel cliente. Le confezioni possono essere di vari tipi, dalle scatoline alle bustine, passando per i flaconcini. Questi ultimi rivelano una notevole praticità di utilizzo, visto che possono essere aperti e chiusi, ma hanno un costo un po’ più elevato. Il prezzo è inferiore per le bustine, che però non sono molto pratiche.

Il flow pack e le scatoline

I flow pack sono confezioni in plastica meno eleganti rispetto alle scatole, che però hanno il difetto di essere un po’ più delicate. Di conseguenza è necessario prestare attenzione alla loro collocazione, perché se si bagnassero non potrebbero essere più presentabili. Vale sempre la pena di ricorrere ai vassoi e ai cestini porta cortesia. In linea di massima le bustine e i flaconi che vengono messi a disposizione hanno una capacità ridotta, tra i 10 e i 40 ml, a seconda della durata del soggiorno degli ospiti.

