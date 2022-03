L’associazione di Ucraini in Italia Anna-Sofia torna in piazza a sostegno del popolo Ucraino domenica 3 aprile

L’associazione di Ucraini in Italia Anna-Sofia torna in piazza, dopo la prima manifestazione di domenica 20 marzo, a sostegno del popolo Ucraino, e chiama a raccolta i cittadini ucraini ora presenti in provincia di Varese.

L’appuntamento è per domenica 3 aprile, ancora in piazza Repubblica, alle 15.