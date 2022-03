Emergenza Ucraina, la mobilitazione generosa e solidale di Solaro. Nota del sindaco Nilde Moretti:

Da qualche giorno ormai, sin dalle prime ore dei bombardamenti e dell’invasione russa in Ucraina, ci siamo attivati per stilare e seguire un protocollo di accoglienza per quelle persone che stanno fuggendo dalla guerra. A Solaro sono arrivate spontaneamente circa 40 persone, tutte ospitate da parenti e amici sul territorio. Per lo più si tratta di donne e bambini.

Il Comune ha avviato una ricerca di alloggi e ci tengo a ringraziare personalmente i solaresi che si sono resi disponibili; siamo sicuri che se dovesse sorgere la necessità ci potremo far trovare pronti. Allo stesso modo ringrazio tutti coloro hanno risposto all’appello per volontari traduttori di lingua ucraina, stanno svolgendo davvero un ottimo lavoro.

Per quanto riguarda i beni di prima necessità, voglio sottolineare la generosità dimostrata dai solaresi nelle varie raccolte organizzate sul territorio. Per questo ringrazio Il Pensiero Libero e l’Associazione SDM per le loro iniziative e l’Inter Club Dna per la donazione delle tessere spesa. Inestimabile anche il lavoro di Caritas e Croce Rossa Alte Groane nella gestione e nella distribuzione degli aiuti a chi ne dovesse avere bisogno.

L’accoglienza non è fatta solo di prime necessità e anche per questo, con l’aiuto prezioso della Parrocchia, delle associazioni e dei volontari, ci stiamo impegnando nell’organizzazione di varie attività per agevolare l’integrazione di queste persone sul territorio. Abbiamo realizzato piccoli corsi d’italiano base, visite e laboratori al Parco delle Groane, alla Fattoria Sociale di Cesate, in Electrolux ed altri laboratori e visite guidate per permettere a tutti di cominciare a conoscere Solaro e la sua comunità. I bambini sono già stati presentati a scuola ed il loro inserimento procede grazie alla disponibilità del corpo docente e amministrativo, così come da rimarcare anche il contributo delle paritarie e delle scuole superiori del territorio.

Sul fronte delle istituzioni, ci tengo in particolare a complimentarmi con l’ufficio Servizi Sociali e la Polizia Locale per la gestione logistica e burocratica degli arrivi. In piena emergenza è stato possibile, grazie al loro lavoro, registrare ogni persona e agevolare immediatamente la loro accoglienza, sia dal punto di vista sanitario che di eventuali altre necessità. In questo si inserisce la gestione degli sportelli attivati puntualmente da Comuni Insieme. Aggiungo anche i ringraziamenti alla Protezione Civile che si sta occupando degli spostamenti sul territorio.

Sapevamo di poter contare sull’apporto positivo di moltissimi attori perché la nostra comunità si è sempre distinta, anche al di fuori dell’emergenza, per una grande capacità di spendersi per il prossimo, ma ancora una volta siamo orgogliosi di poter sottolineare la disponibilità, l’impegno ed il buon cuore di tantissimi solaresi. Ancora una volta Solaro si è dimostrata generosa e solidale, ennesima dimostrazione di una comunità coesa e capace di agire ed interagire.