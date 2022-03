Inizia il campionato per i Patrini di Malnate

Il periodo di preparazione è finito. Da sabato 2 aprile (ore 13.00) si fa sul serio e per i Patrini Malnate inizia il campionato nazionale di Baseball per ciechi.

Per la prima giornata della stagione 2022 al Gurian Field di Malnate arriverà la Leonessa Brescia Bxc, un avversario sempre ostico per i ragazzi di coach Francesco Volo.

Dopo le semifinali della passata stagione, l’obiettivo della compagine malnatese è quello di migliorarsi e provare a essere una candidata per il titolo nazionale. Quest’anno il campionato sarà a girone unico e non a due raggruppamenti come la passata stagione. Nel weekend che arriva ci saranno i primi incontri, prevista per il 10 e 11 settembre l’ultima giornata. La finalissima sarà a Milano, al campo Kennedy, il primo ottobre.

La stagione sarà lunga e ricca di emozioni, ma i Patrini sono pronti per questa nuova annata di sport e molto altro.

La prima giornata:

Patrini Malnate BXC-Leonessa BXC; Fiorentina BXC–Blind Fighters; Thurpos Cagliari–Tigers Cagliari; Lampi Milano–Thunder’s 5 Milano BXC; Roma All Blinds-Umbria Redskins BXC; Riposo: Fortitudo Bologna White Sox.