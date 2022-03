La Serie D si ferma per il “Viareggio”, ma ci sono i recuperi

Dopo un lungo e intenso periodo di partite, con tanti turni infrasettimanali dovuti anche a qualche recupero, il campionato di Serie D si fermerà nel weekend di sabato 19 e domenica 20 marzo per far spazio, come tradizione, al “Trofeo di Viareggio”, la celebre competizione giovanile che vede impegnata anche la Rappresentativa della quarta serie italiana.

Sarà però una sosta a metà perché ci sono ancora delle gare da recuperare. I Gironi A e B, che vedono impegnate Varese, Caronnese, Castellanzese e Legnano, vedranno giocare complessivamente 6 gare.

Si parte sabato 19 con la sfida tra Borgosesia e Lavagnese. Domenica 20 ci sarà anche il Varese, impegnato al “Franco Ossola” contro i valdostani del Pdhae; per il gruppo A giocheranno anche Asti – Fossano e Casale – Sestri Levante, mentre nel gruppo B spazio a Villa Valle – Breno e Desenzano – Caravaggio.

IL PROGRAMMA:

Sabato 19 marzo

Girone A

Borgosesia-Lavagnese (ore 15.00)

Domenica 20 marzo ore 14.30

Girone A

Asti-Fossano, Varese-Pontdonnaz e Casale-Sestri Levante

Girone B

Villa Valle-Breno e Desenzano Calvina-Caravaggio