Le regole da seguire per un matrimonio da sogno

Quali sono le regole da rispettare per vivere un matrimonio davvero memorabile? Sono tanti gli aspetti a cui prestare attenzione, soprattutto dal punto di vista della sposa: a cominciare, per esempio, da trucco e parrucco. Infatti, è molto importante riuscire a individuare un parrucchiere capace di dare vita a un’acconciatura coerente con le caratteristiche del vestito. Il consiglio degli esperti è di alzare i capelli quando si ha un corpetto abbastanza evidente o se le spalle vengono lasciate scoperte. Per quel che concerne il trucco, è preferibile non essere troppo pesanti, privilegiando uno stile che oscilli fra l’elegante e il classico. L’importante è che il make-up non nasconda i lineamenti della sposa. Idem per gli accessori: mai esagerare.

Il bouquet e le damigelle

L’abito da indossare nel giorno del matrimonio è il sogno della maggior parte delle donne italiane. È bene, però, incorniciarlo con i giusti accessori. Come si sceglie il vestito giusto? In molti casi le future spose prendono la decisione insieme con la mamma e la suocera. Ovviamente tutti i suggerimenti sono importanti, ma alla fine quel che conta è seguire il proprio istinto e il proprio cuore. Più che altro, conviene trovare il vestito con un certo anticipo, affinché le eventuali modifiche da effettuare possano essere realizzate in tutta calma e senza preoccupazioni. Occorre ricordarsi, poi, il bouquet per sé e anche per le damigelle, se presenti.

Come si deve vestire l’uomo

Non che l’abito dello sposo sia meno importante; tuttavia, la scelta è in genere meno complicata, visto che nella maggior parte dei casi ci si accontenta di un elegante doppio petto, molto tradizionale ma non per questo da disprezzare. Nel caso in cui si scelga un abito con uno stile speciale, è necessario che anche gli amici e i testimoni prendano la stessa decisione: insomma, frac per lo sposo e frac anche per tutti gli altri.

La scelta delle location

La scelta della location è più complessa di quel che si possa pensare. Il fatto è che non è così facile trovare una data in cui siano libere sia la chiesa che la struttura in cui si terrà il ricevimento. Ci sono anche strutture che offrono la possibilità di celebrare il rito religioso direttamente in loco, e questo è senza dubbio un vantaggio. In altri casi, invece, è possibile celebrare unicamente il rito civile. In tutti i casi, vale la pena di avviare le ricerche in netto anticipo rispetto alla data scelta per le nozze, dato che ci potrebbero essere degli imprevisti. Quasi sempre è la struttura del ricevimento che si occupa delle decorazioni floreali, ma conviene informarsi prima per scegliere, in caso contrario, il fioraio giusto.

Che cosa non può mancare in un matrimonio da sogno

Il cuscino per le fedi non è un accessorio come un altro, ma è il simbolo dell’amore che sta per essere consacrato. Quasi sempre è color panna o bianco, ma se non si ha paura di azzardare si può optare anche per colori differenti: sempre che il prete sia d’accordo. Sarebbe ideale che il cuscino venisse portato dai paggetti. La presenza dei bambini rende il matrimonio più piacevole e memorabile, con la loro tenerezza e la loro innocenza. A loro può anche essere dato un cestino con all’interno dei petali di rosa da distribuire per terra.

Le partecipazioni di Magic Moment