Nuoto: a Saronno trionfa l’Aole ma vincono tutti

Festa di sport a Saronno, proprio ciò che era mancato in questi ultimi due anni. La piscina comunale di via Miola ha ospitato ieri (domenica 27 marzo) la 12esima edizione del meeting di nuoto per atleti con disabilità intellettivo relazionale, dedicato alla città e alla memoria di Giuseppe Pagani, atleta della Rari Nantes prematuramente scomparso.

In vasca si sono confrontati quasi 100 atleti del settore Promozionale, in rappresentanza di 11 società sportive. La manifestazione era valida per la Nord Cup, il circuito di Fisdir Lombardia (la Delegazione regionale della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali).

Sul primo gradino del podio della classifica a squadre è salita l’ASD Aole (BS), seguita da Oltretutto ‘97 di Malgrate (LC) e da PHB Polisportiva Bergamasca. Ottime sono state anche le prove dei padroni di casa della Rari Nantes, quinti.

«Siamo più che soddisfatti dell’esito dell’evento – commenta la presidente, Chiara Cantù -. Abbiamo finalmente

ridato entusiasmo a questi ragazzi, anche grazie alla presenza del pubblico e alle premiazioni individuali al termine delle gare». Un riconoscimento speciale è andato a Mattia Brambilla, della società Corona Ferrea (MB). Nato nel 2013, era il più giovane iscritto.

Alla giornata hanno presenziato il sindaco, Augusto Airoldi, l’assessore allo sport, Gabriele Musarò, il presidente del Comitato Paralimpico Lombardia, Pierangelo Santelli, la vicepresidente di Fisdir, Linda Casalini, e il numero uno di Saronno Servizi, Pietro Insinnamo. Tutti felici di rivedere in città gare appassionanti, entusiasmo e sorrisi.