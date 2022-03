Quanta energia consumano i social network? La classifica degli sprechi sul web

Crediti Foto: MisterGadget.Tech / Shutterstock

I social network sono diventati parte della nostra quotidianità. La grande maggioranza delle persone trascorre una quantità di ore davvero elevata sulle piattaforme socia: chi per lavoro, chi per svago e chi semplicemente per noia.

I social costituiscono ormai la connessione delle persone tra loro e con il mondo. Ecco perché considerati indispensabili.

Quando li utilizziamo però dobbiamo prendere consapevolezza che produciamo, anche se probabilmente in pochi lo sanno, emissioni di carbonio nell’atmosfera.

Quindi no, il concetto di virtuale non è necessariamente sinonimo di impatto zero. Anzi… Che voi ne facciate un uso intensivo, o un uso sporadico, è importante che assumiate la consapevolezza che ogni minuto passato sui social produce un

impatto negativo sull’ambiente.

Capiamo ora insieme agli esperti di MisterGadget.Tech in che misura il nostro utilizzo dei social produce effetti negativi sull’ambiente .

Cos’è l’impronta di carbonio

L’impronta di carbonio (o carbon footprint), è l’insieme delle emissioni di carbonio che un individuo, un prodotto, o una qualsiasi cosa in grado di produrre Co2 rilascia nell’ambiente. Per dirla in maniera semplice l’impronta di carbonio è l’impatto che ciascuno di noi ha sull’ambiente, concorrendo in maniera molto spesso negativa ad incrementare e peggiorare l’andamento del fenomeno del cambiamentoclimatico.

La classifica dei social con maggiori emissioni

Il sito Web di comparazione Compare the Market ha dato vita ad una classifica dei social network “più inquinanti”. In questo caso la classifica partirà dal basso. All’ultimo posto abbiamo YouTube, che si guadagna il titolo di social con il minor impatto sull’ambiente, con “solo” 0,46 g di carbonio al minuto. Troviamo poi Twitch (0,55g) e Twitter (0,60g).

La classifica ci mostra poi LinkedIn (con 0,71g), Facebook (0,79g) e Snapchat (0,87g). Dopodiché troviamo Instagram con 1,05 g di emissioni di carbonio al minuto e Pinterest con 1,30 g, ovvero i social che sfruttano quasi esclusivamente le immagini.

Arriviamo ora alle zone alte della classifica. Reddit è al secondo posto della lista a causa di un emissione di 2,48g di carbonio al minuto. E infine, il primo e poco invidiabile posto della classifica dei social con maggior impatto negativo sull’ambiente se lo aggiudica TikTok, che emette all’incirca 2,63 grammi di carbonio per ogni minuto passato a scorrere lo schermo dell’applicazione. Vediamo dunque come spesso, innovazione (TikTok è uno dei social più recenti), non significa anche miglioramento.

Andiamo ora a “spulciare una serie di dati” che possono aiutarci a capire quanto effettivamente l’utilizzo dei social pesa sull’ambiente. Un utilizzo quotidiano di soli 10 minuti al giorno di tutti questi social per 365 giorni produce circa 41,756g di emissioni di carbonio, ovvero quanto produrrebbe un viaggio in auto di 169 km. Incredibile ma è la realtà. Seguendo la matematica quindi, 5 minuti al giorno su TikTok producono 13 g di CO2. Altro dato interessante è quello per cui usando ognuno di questi social per soli 10 minuti al giorno per un anno diventeremmo responsabili dell’emissione di 41,756g ovvero l’equivalente di quanto produce un viaggio in auto per 169 km. Incredibile, ma è un dato particolarmente preciso.

Come calcolare la propria social media carbon footprint

Compare the Market mette poi a disposizione uno strumento in grado di verificare l’impatto ambientale relativo all’utilizzo dei social di ciascuna persona.

Basterà scegliere i social utilizzati e la quantità di ore giornaliere di utilizzo per consentire ad un algoritmo di calcolare l’impatto causato dal nostro uso delle piattaforme social .

È importante dunque prendere consapevolezza del fatto che le nostre abitudini social hanno un impatto diretto sulla ambiente, e che bastano piccoli accorgimenti per compiere una buona azione e rendersi piccoli protagonisti della salvaguardia del benessere generale.