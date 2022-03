Serata di approfondimento sui disturbi alimentari

Cosa sono i disturbi alimentari? Come riconoscerne i segnali e a quali rischi va incontro chi ne soffre? Sono le domande a cui si propone di rispondere l’incontro informativo “Ad alta voce”, organizzato per venerdì 25 marzo all’auditorium comunale di Cislago.

Relatori saranno la dottoressa Eugenia Dozio, nutrizionista e dietista e coordinatrice dell’area nutrizionale e motoria della Clinica Villa Miralago, anche dietista clinica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università degli Studi dell’Insubria e la dottoressa Nikla Bene, psicologa e psicoterapeuta responsabile Ananke Varese, il Centro per la cura dei disturbi alimentari.

L’evento, con ingresso gratuito e libero, è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cislago in collaborazione con l’associazione Il Filo Lilla di Induno Olona, Ananke Varese e la Clinica Villa Miralago. L’appuntamento è per le ore 20:45 presso l’auditorium di via Stazione a Cislago.