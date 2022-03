Torna operativa la piattaforma ecologica del Cucco a Luino

Il 12 marzo tornerà attiva la piattaforma ecologia di via Gorizia a Luino. L’area, già operativa in passato ma totalmente rimodernata e riorganizzata, sarà un punto centrale della raccolta e dello stoccaggio dei rifiuti per i Comuni facenti rifermento alla Comunità Montana Valli del Verbano.

Nulla cambia per quanto riguarda l’organizzazione e il ritiro della differenziata per i residenti ma sono previste importanti novità per i villeggianti. Econord SPA continuerà la sua opera secondo il calendario di raccolta in vigore fino a novembre 2022 e la riapertura della piazzola del Cucco servirà ad alleggerire gli altri centri preposti e a servire il territorio più altamente abitato della comunità montana. “Finalmente”, è il commento di Simone Castoldi, presidente dell’ente montano. “I cittadini adesso potranno usufruire di un’area moderna ed efficiente per la raccolta differenziata avvalendosi dell’ottimo servizio offerto da Econord. Dopo un periodo di chiusura e dopo un importante investimento, questo ritorno all’attività non può che essere un’ottima notizia per il territorio”.

“Non posso che essere soddisfatto”, è il commento di Enrico Bianchi, primo cittadino di Luino. “Il ritorno all’attività della piazzola ecologica di via Gorizia è un tassello importante per quanto concerne la gestione dei rifiuti e le problematiche ad essa legate. È indubbiamente un servizio aggiuntivo che possiamo offrire agli abitanti”. Continua Ivan Martinelli, assessore luinese all’ecologia e ai rifiuti.

“Una bella notizia. Specialmente per la novità rappresentata dall’apertura ‘straordinaria’ e domenicale dedicata a chi ha le seconde case. È un servizio (erogato in tutti i centri di raccolta dell’Alto Verbano, ndr) esclusivamente dedicato ai villeggianti mordi e fuggi che possono quindi smaltire l’umido direttamente presso l’isola ecologica a loro più vicina. Era una richiesta che i cittadini facevano da tempo alla quale noi amministratori e la Comunità Montana siamo venuti incontro”.

Un’altra grande novità estesa su tutto il territorio dell’ente montano saranno le eco-isole anch’esse dedicate ai villeggianti: “Abbiamo individuato i luoghi dove posizionare queste speciali strutture di raccolta. Ossia, aree notoriamente meta di turisti e villeggianti”, illustra Gianpietro Ballardin, assessore all’ambiente, ecologia e turismo di Comunità Montana Valli del Verbano, “Queste strutture saranno dotate di sportelli automatizzati ove riporre i rifiuti e, anche questo servizio, è ad uso esclusivo del turista. Era una delle richieste dei sindaci e dei villeggianti avere un sistema che intercettasse questo flusso di rifiuti. Saranno installate prima di agosto”.

Dopo la seconda metà dell’anno, poi, sarà attivato anche il servizio Ecomat in sette comuni del territorio rappresentato da distributori automatici di sacchetti e kit personalizzati per la raccolta differenziata. Ballardin termina stilando un breve bilancio: “Per il terzo mese consecutivo si conferma la riduzione della frazione secca nella misura del 30%; questo ci dice molto sulla bontà del sistema di raccolta e di gestione attuale. Un dato che parla dell’ottimo lavoro svolto dall’ente montano e da Econord SPA. Le uniche difficoltà si riscontrano però nell’adesione del processo di conferimento dei rifiuti da parte dei supermercati con i quali però sono stati fatti incontri per modulare il sistema di raccolta attraverso una coerenza, ad oggi non applicata, che vede differenziare nei loro depositi di stoccaggio i rifiuti che vengono poi conferiti al sistema di raccolta”.

Comunità Montana Valli del Verbano ha anche in programma un progetto di formazione rivolto prevalentemente alle classi terza, quarta e quinta di tutte le scuole primarie del territorio per stimolare un’attenzione consapevole verso le tematiche ambientali, il contrasto dell’abbandono dei rifiuti e di economia circolare. Per il ritorno all’attività della piazzola del Cucco è fissata una cerimonia di inaugurazione alla quale parteciperanno i rappresentati di Comunità Montana Valli del Verbano, del Comune di Luino e di Econord SPA. L’appuntamento è alle 10:30.