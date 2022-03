Torna per i 18enni il bonus cultura da 500 euro

Cinema, concerti, libri e anche riviste. La cultura per i 18enni anche quest’anno è in formato App. Proprio così il bonus cultura da 500 euro, giunto alla sua sesta edizione, è stato rinnovato anche per il 2022 per i giovani nati nel 2003. E la novità di quest’anno è proprio che si potranno effettuare abbonamenti anche a riviste e quotidiani.

Promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il bonus cultura è un’erogazione di 500 euro sotto forma di buono destinata esclusivamente ai 18enni italiani e stranieri residenti in Italia che possono usare il buono per prodotti e attività culturali. Una somma da spendere in prodotti culturali da richiedere a partire dal 17 marzo ed entro il 31 agosto 2022 compilando la richiesta su 18App.

Dalla prima edizione del 2016, sono stati oltre 2 milioni i 18enni che hanno usufruito del bonus cultura spendendo complessivamente più di un miliardo di euro. Nelle diverse edizioni, i neo maturandi hanno acquistato in modo prevalente libri e musica, a seguire biglietti per cinema e teatri. Il successo di questo strumento lo ha reso un modello per altri Paesi europei come la Francia e la Spagna che hanno approvato iniziative analoghe.

Info 18App

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il regolamento dei termini e delle condizioni d’uso del bonus cultura per i nati nel 2003. I 18enni residenti nel territorio nazionale (che sono diventati maggiorenni nel 2021) potranno dunque registrarsi dal 17 marzo sul sito www.18app.italia.it attraverso SPID (l’identità digitale da richiedere dal giorno del diciottesimo compleanno) o la carta d’identità elettronica (CIE) fino al 31 agosto 2022, mentre la scadenza per spendere il bonus è fissata al 28 febbraio 2023. Con 18app è possibile acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici; musica; libri (inclusi audiolibri e libri elettronici); abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale; corsi di teatro, musica, danza e lingue straniere

Per ottenere il bonus di 500 euro è necessaria l’identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si segnala che www.18app.italia.it è l’unico sito in cui è possibile registrarsi. Va ricordato che il Bonus Cultura è strettamente personale e non può essere scambiato o convertito in denaro.