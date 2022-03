A Verbania torna la mostra delle camelie

A Verbania il 26 e 27 marzo torna la mostra della camelia, giunta alla sua 54ª edizione. Sono ogni anno migliaia i visitatori che partecipano alla tradizionale kermesse che presenta varietà, per lo più insolite e rare, di una pianta che da oltre 150 anni viene qui coltivata con successo e che vanta collezionisti in tutto il mondo. Sulla sponda piemontese del Lago Maggiore ci sono, infatti, le condizioni ideali per la coltivazione di camelie: clima umido e terra acida, linfa vitale per queste piante dell’Estremo Oriente: dall’Himalaya al Giappone, dal sud della Cina sino al Borneo.

Promotori della manifestazione, con il Comune di Verbania, Verbania Garden Club e i Giardini Botanici di Villa Taranto, la Società Italiana della Camelia e i floricoltori del Lago Maggiore: una schiera di professionisti che porta avanti una tradizione produttiva sinonimo di elevata qualità nel rispetto dell’ambiente e riconosciuta sul mercato nazionale e internazionale.

Nei saloni dell’ottocentesca Villa Giulia si potrà visitare l’esposizione di duecento varietà di camelie e composizioni floreali allestita dal florovivaista e flower designer Elio Savioli.

Esemplari di fiori recisi di Camellia Oki No Nami, C. General Coletti, C. Hagoromo e di altre varietà dalle tonalità bianche, rosa, rosse e screziate saranno in bella mostra per essere immortalate dagli obiettivi degli appassionati. Camelie in primo piano anche nella mostra fotografica “Camelias” dell’artista francese Sylva, allestita a Villa Giulia. Qui i visitatori potranno fare i loro acquisti di piante direttamente dai floricoltori, di libri a tema botanico di Alberti Libraio e monili floreali di Ester Bijoux, Fabio Cometti e Patrizia Giannelli. Per i piccoli visitatori sarà proposto un laboratorio didattico e, durante l’esposizione, saranno coinvolti gli studenti del Liceo Piero Gobetti di Omegna e VCO Formazione.

Numerose anche le proposte dei tour guidati da esperti collezionisti e botanici alle collezioni di camelie nei parchi botanici di Villa Taranto e dell’isola Madre; nei giardini storici di Villa Rusconi Clerici a Verbania Pallanza, Villa Anelli a Oggebbio, Villa Motta a Orta; nei vivai e persino in un’azienda di coltivazione del tè che si ricava dalla Camellia Sinensis. In questi luoghi incantevoli si scopriranno cultivar ottocentesche, anche molto rare, che portano i nomi di illustri personaggi dell’epoca (era un vezzo dare il proprio nome alle cultivar di camelie: dai patrioti come Massimo d’Azeglio alle nobildonne come la Contessa Lavinia Maggi).

Si potrà partecipare anche alle escursioni in motoscafo per ammirare la vegetazione e conoscere curiosità e aneddoti dei giardini privati disseminati lungo le rive del lago.

Tutte le visite guidate e i tour in motoscafo, organizzati dall’Ufficio Turismo del Comune di Verbania, sono su prenotazione obbligatoria (Cell. 0323503249. Domenica 27 Cell. 3298552171. Per Villa Motta Cell. 3356117702/3352754261).

Per l’edizione 2022 della mostra della camelia i Giardini Botanici di Villa Taranto propongono il 25 marzo dalle 15 alle 18 (in caso di maltempo il 1° aprile) un evento formativo riservato agli architetti (con relativi crediti) in collaborazione con l’Ordine professionale di Novara e VCO: una visita a cura della botanica Carola Lodari dal titolo “L’Architettura Botanica dei Giardini di Villa Taranto”. In quell’occasione Villa Taranto presenterà anche le più recenti iniziative come gli abbonamenti annuali e trimestrali per ammirare le fioriture nelle diverse stagioni e gli eventi floreali del 2022 https://www.villataranto.it/. Prenotazione obbligatoria: Cell. 0323503249.