Il 13 aprile a Saronno scuole in piazza per manifestare per la pace in Ucraina

Gli studenti di Saronno tornano a riunirsi in piazza Libertà per manifestare per la pace in Ucraina. L’evento si terrà nella mattinata di mercoledì 13 aprile ed è organizzato dalle associazioni “4 passi di pace” e “ResQ”, in collaborazione con gli istituti scolastici cittadini.

Uniti tra di loro da bandiere della pace o nastri colorati, gli studenti sfileranno da piazza Libertà lungo le vie del centro, percorrendo Corso Italia, via Cavour, via San Cristoforo, via Padre Monti, via Nicolò Tommaseo, via Manzoni e via Roma, per poi tornare al punto di partenza.

Non è la prima manifestazione a favore della pace organizzata con gli studenti di Saronno. Lo scorso 17 marzo circa 400 studenti dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci si erano riuniti nella piazza centrale di Saronno insieme ai propri insegnanti, formando poi con i propri corpi, davanti al sagrato della chiesa, il simbolo della pace.