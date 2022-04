Il 24 aprile i Lions “invadono” Varese

Domenica 24 aprile 2022 si celebra il Lions day, la manifestazione annuale che da oltre vent’anni ha lo scopo di far conoscere al pubblico i valori del “Lionismo” e come i diversi Lions Club operano concretamente attraverso i propri service cercando di interpretare e di venire incontro ai bisogni del territorio.

«A Varese, dove operano 9 club e circa 300 soci per un “fatturato di solidarietà” che nell’ultimo anno ha superato i 300.000 euro la manifestazione si terrà in Piazza Monte Grappa e ai Giardini Estensi dalle 9,30 alle 18» ha spiegato Marco dal Fior, responsabile della comunicazione dei Lions Club varesini, che ha introdotto la giornata

«Un dato, quello del “Fatturato di solidarietà” da300mila euro a cui si aggiunge, lo scorso anno, in un anno di grave crisi, l’importante risultato di 26mila services censiti in Italia» aggiunge il Governatore Distrettuale Gino Ballestra.

«I numeri del “fatturato di solidarietà”, che è un fatturato di una media azienda, sono un dato importante – ha commentato il sindaco di Varese Davide Galimberti – La città per una giornata intera può assistere a momenti di consapevolezza: e questo fa concepire ai cittadini quanta solidarietà ci sia all’interno di questo mondo».

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ricco e vario il programma della giornata. Si comincia con la Family & Dog Run, una camminata a passo libero per famiglie e amici a quattro zampe, con partenza ai Giardini e arrivo in piazza Monte Grappa.

«Sempre in Piazza Monte Grappa troveranno posto i centri attrezzati per screening gratuiti: tumori al seno, diabete, ipertensione, malattie odontostomatologiche, ambliopia, ipoacusia – Spiega Lorenzo Dominioni presidente di zona, presente con il presidente di circoscrizione Marco Broggini e il Governatore Gino Ballestra alla conferenza – Inoltre ci saranno i gazebo dedicati a service storici dei Lions, con la raccolta di occhiali usati e i poster per la pace; quelli dedicati allo sport da loro seguiti: golf, Special Olympics, Polha; e quelli di altri enti e associazioni partner come Fondazione Ascoli, Comitato Maria Letizia Verga, Villaggio del Fanciullo di Morosolo, Croce Rossa Italiana, Associazione per la cura e la ricerca in cardiochirurgia, Polizia della Strada, C.A.O.S., Abaco-Abad».

I Giardini Estensi sarano invece il quartier generale delle attività dedicate ai più piccoli: « Ci sarà Pompieropoli a cura dei Vigili del Fuoco, animazione con Salamino e La Casa del giocattolo solidale, e anche dei momenti di intrattenimento teatrale con il teatro Zattera» spiega Anita Romeo, che ha materialmente organizzato il “quartier generale” insieme ai Lions.

Sempre ai Giardini il Servizio cani guida dei Lions darà una dimostrazione del livello di addestramento degli animali destinati agli ipovedenti, mentre un trenino gratuito farà la spola in continuazione tra i Giardini e piazza Monte Grappa.

Per tutti i visitatori dalle 12.30 alle 14 sarà in funzione in piazza Ragazzi del ’99 un servizio ristoro organizzato dall’Associazione Pane di Sant’Antonio.

Il ricavato del Lions Day andrà alla Mensa dei Poveri di Sant’Antonio presso la parrocchia della Brunella.