Cassano Magnago in marcia per la pace e l’Ucraina

A Cassano Magnago sabato si cammina per chiedere la pace in Ucraina: l’iniziativa è promossa dalla Comunità Pastorale di San Maurizio, dall’amministrazione comunale e dalle Associazioni cassanesi. Un momento importante di partecipazione, educazione, testimonianza e preghiera a favore di un immediato “cessate il fuoco” in Ucraina.

L’appuntamento per la Camminata per la Pace è per domenica 10 aprile, con il ritrovo all’oratorio di San Giulio alle 14 e partenza alle 14.30 (Foto: manifestazione a Varese, sabato 26 febbraio).

Il percorso toccherà Via San Giulio, Via XXIV Maggio, Piazza Libertà, Via Santa Maria, con l’arrivo al Parco della Magana.

In Oratorio, in Piazza Italia e al Parco della Magana è prevista la lettura di testi sul tema della pace, invitando tutti ad un clima di silenzio come testimonianza di riflessione.

Sul viale interno al Parco della Magana, alcuni volontari dell’organizzazione raccoglieranno offerte per l’Ucraina che saranno devolute alla Caritas.

“Siamo tutti invitati come famiglie, credenti, cittadini, gruppi, movimenti, associazioni”.