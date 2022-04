Ciclismo giovanile, 100 esordienti in gara a Samarate

La prova del 1° maggio è valida come secondo appuntamento del “Memorial Sandro Gianoli”. Le due gare in programma partiranno alle 9 e alle 10,30

Sono un centinaio gli iscritti, con la presenza di numerose ragazze, alla seconda prova della 7a edizione del Memorial Sandro Gianoli di ciclismo per la categoria Esordienti in programma a Samarate domenica 1° maggio. La manifestazione voluta dal Gruppo Sportivo San Macario Valerio Biolo pone in palio la quinta edizione del Trofeo Pasticceria Pariani e ricorderà per la seconda volta Antonio Gorlini.

Tradizionale il programma di gara con il ritrovo presso la Pasticceria Pariani in Piazza Italia dove la prima gara scatterà alle ore 9 e vedrà in competizione i concorrenti del primo anno impegnati su quattro giri del circuito tra Samarate, Cardano al Campo e Samarate, per un totale di 32 chilometri. Alle ore 10.30 partiranno i più grandi che si confronteranno su cinque tornate per 41 chilometri.

Da assegnare per la classifica generale le maglie di leader volute da PI.Erre Sport Busto Arsizio e Cartotecnica Graziella di Fagnano Olona oltre alla graduatoria per società con in palio il Gran Premio All4cycling.