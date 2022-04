Festeggia Pasqua e Pasquetta al Birrificio Settimo di Carnago

Per l’occasione il locale propone due menu speciali, pensati per gli amanti della buona cucina e gli irriducibili della griglia, da abbinare ovviamente alle birre artigianali e da gustare, perché no, scaldati dal sole primaverile con vista Monte Rosa

Domenica 17 e lunedì 18 aprile, festeggiate Pasqua e Pasquetta al Birrificio Settimo. Le giornate si scaldano, le restrizioni si affievoliscono, è tempo di tornare a festeggiare tutti assieme (ma sempre in sicurezza).

Grande parco, cucina varia e per tutti i gusti, birre di qualità e vini di classe, Birrificio Settimo è il posto giusto per festeggiare la Pasqua con i propri cari o per brindare e banchettare in simpatia con gli amici a Pasquetta.

Per l’occasione Birrificio Settimo Craft House propone due menu speciali, pensati per gli amanti della buona cucina e gli irriducibili della griglia, da abbinare ovviamente alle birre artigianali e da gustare, perché no, scaldati dal sole primaverile con vista Monte Rosa.

Il menu di Pasqua

Un percorso di quattro portate, dall’antipasto al dolce, che unisce lo stile della cucina del birrificio alla tradizione delle feste. Il tutto abbinato alla degustazione di tre birre artigianali prodotte in loco. Prenotazione obbligatoria.

Il menu di Pasquetta

Come nella più moderna tradizione, il menu di Sant’angelo è dedicato alle prelibatezze paesane, in questo caso riviste in chiave birraria, da abbinare, a piacimento, alle tue birre preferite. Prenotazione obbligatoria.

Da oltre dieci anni Birrificio Settimo è un punto di riferimento per la cucina brassicola e la birra artigianale in provincia di Varese. Una realtà locale e all’avanguardia in grado di unire i migliori ingredienti del nostro territorio a delle interessanti sperimentazioni, sia ai fornelli sia nei boccali.