A Gerenzano i campionati regionali di scherma under 14

Saranno 500 i piccoli atleti impegnati nel fine settimana del 23 e 24 aprile al Palazzetto dello Sport di Geranzano, per competere nei Campionati Regionali GPG, la festa della scherma lombarda under 14.

24 le gare in programma, con altrettanti titoli in palio, suddivise nei due giorni, con un programma fittissimo. Le prove si disputeranno a partire dalle 8:30. Saranno presenti tutte le armi e tutte le categorie d’età della fascia under 14.

All’evento sportivo sarà ammesso anche il pubblico a patto di presentare all’ingresso il Green Pass rafforzato. Di seguito il programma completo: