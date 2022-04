Giovedì di campionato: il Varese cerca una vittoria curativa contro l’Rg Ticino

Dopo la sconfitta di Sanremo i biancorossi torneranno al “Franco Ossola” per il turno anticipato per Pasqua.

La sconfitta di Sanremo è stato un brodino per il Varese. I complimenti per un secondo tempo ben giocato possono far piacere ma non hanno chiuso la striscia senza successi dei biancorossi, che dura da sette giornate. E intanto la classifica dice che la squadra è scivolata in quinta posizione, l’ultima utile per i playoff.

A sei giornate dalla fine del campionato ora serve la medicina giusta, quella che cura il male e che fa rialzarsi: la vittoria. Giovedì 14 aprile – turno anticipato in vista della Pasqua – al “Franco Ossola” l’occasione di ritrovare i tre punti sarà contro l’Rg Ticino, formazione in lotta per evitare la zona playout.

Sarà la seconda volta per mister Gianluca Porro dopo l’esordio di Sanremo, la prima a Masnago. Tra i biancorossi continua a essere lunga la lista degli indisponibili: mancherà lo squalificato Monticone, oltre agli infortunati D’Orazio, Parpinel, Cappai, Leo Baggio, Tosi e Bertuzzi. Potrebbe tornare a giocare qualche minuto anche Donato Disabato, così come Cantatore è in fase di recupero.

Le parole dell’allenatore biancorosso prima della gara: «C’è tanta voglia di riscatto e invertire la rotta di quest’ultimo periodo. Di facile in questo momento non c’è nulla e i ragazzi sanno cosa ci aspetta domani. L’Rg Ticino ha buone individualità e nel 2022 si è rafforzata. Sappiamo le difficoltà che possono esserci e cercheremo di fare quello che sappiamo. Le assenze sono sotto gli occhi di tutti ma non deve essere un alibi. Riuscire a far bene domani sarebbe fondamentale non solo per la classifica».

I piemontesi (di Romentino e Galliate, a pochi chilometri oltre il confine del Ticino) arrivano invece da tre pareggi in fila e, come anticipato, sono ancora in piena lotta per non finire nei playout. I verdegranata si presenteranno a Varese con lo spirito di chi deve strappare punti a tutti i costi.

DIRETTAVN – Il racconto della gara è già iniziato con tutto il prepartita sul nostro liveblog (guarda qui). Potrete commentare in tempo reale l’andamento del match o interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.