La mostra “briciole di pietra e isole d’altrove” a Cuvio

Per l’occasione GaEle ha editato un catalogo manufatto in edizione limitata con testo e foto di Mario Chiodetti, contenente due opere originali su carta di Stella Ranza e Giorgio Presta e una poesia di Maria Elena Danelli

… “Giorgio e Stella hanno ascoltato e osservato, cercato di portare il messaggio delle pietre all’umanità di oggi, confusa e dilaniata, disperatamente distante dagli insegnamenti della Natura, accecata dalla sete di denaro e di potere, vuota di passioni e ideali. …” {da “Pietre di volti”, testo critico di Mario Chiodetti in catalogo}

Proseguono le occasioni di incontro e le mostre d’arte organizzate alla Piccola Galleria del Disegno di Cuvio dell’Associazione GaEle.

Alle pendici del Campo dei Fiori, a Cuvio piccolo paese tra i più antichi della Valcuvia, punto di passaggio tra Luino e Laveno e immerso nel verde della Natura più rigogliosa, GaEle, nata dall’incontro di M.Elena Danelli e Gaetano Blaiotta, ha scelto quale propria sede artistica un’antica dimora nel centro storico e risalente al XIII secolo, tra muri e selciati in pietra. Già nel 2010 i fondatori di GaEle uniscono la loro passione per l’Arte e per gli incontri, cominciando a realizzare le prime Edizioni completamente fatte a mano creando occasioni di Cultura e dando la possibilità di realizzare sogni stampati con torchi calcografici, vecchie macchine tipografiche o comunque dando alla luce qualcosa di unico che nasce da materiali anche obsoleti, dai quali non ci si aspetta più nulla.

Questo cimentarsi ancora con strumenti che danno tempo all’Uomo, con il loro tempo lento, restituisce un valore forse accantonato ma tutt’ora esistente, che è quello della manualità e operosità umana.

* Stella Ranza nasce nel 1965, vive e lavora a Varese; allieva di Alik Cavaliere e Giancarlo Marchese, si diploma nel 1988 in scultura all’Accademia delle Belle Arti di Brera di Milano. Pittrice, scultrice e ceramista, racconta attraverso le sue opere una storia intima e personale trasformando i temi che le sono cari in plasticità vitale, con passione per la ricerca e la sperimentazione.

* Giorgio Presta nato nel 1957, lavora a Varese, dove ha anche frequentato il liceo artistico ‘A. Frattini’. Scultore pittore e ceramista, ha svolto percorsi di studio dell’arte della ceramica prima a Gualdo Tadino, poi a Faenza. In questi ultimi anni sta svolgendo l’attività di scultore su pietra, dedicandosi ad una personale ricerca poetica sui rapporti tra uomo, natura e materia.