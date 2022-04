Libri in gioco, da barattare domenica al museo Parisi Valle di Maccagno

L’originale mercatino del libro usato dedicato alla letteratura per l’infanzia si svolgerà domenica 3 aprile alle ore 16 al Museo civico

C’è un colpo di coda per la rassegna teatrale per bambini Bim Bum Bam che si è conclusa domenica scorsa a Maccagno: è “Libri in gioco”, un originale mercatino del libro usato basato sul baratto.

L’evento sarà ospitato dal Civico museo Parisi Valle di Maccagno con ino e Veddasca domenica 3 aprile alle ore 16 ed è dedicato a titoli della letteratura per l’infanzia.

Come sempre la partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione scrivendo a prenotazionesociale@libero.it oppure 3387547484.