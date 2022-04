Lunghe code ai distributori con il prezzo più basso. A Luino inversione “storica”: arrivano gli svizzeri

Quando il prezzo di un bene si abbassa la sua domanda cresce. È una regola dell’economia piuttosto banale ma applicata al mercato dei carburanti, soprattutto dopo i rialzi senza precedenti delle scorse settimane, significa lunghe code di fronte alle pompe di benzina con il prezzo più vantaggioso. Ce ne sono diversi in provincia ma in particolare nel pomeriggio di venerdì 1 aprile ci segnalano un distributore a Cocquio Trevisago (prezzo applicato 1.659 al litro il diesel e 1.689 la senza piombo) e a Luino.

Svizzeri in coda

A Luino, addirittura, siamo di fronte ad un fatto con pochi precedenti: in coda al distributore italiano ci sono molti automobilisti svizzeri. Fino ad ora, anche se parzialmente frenato in passato dalla carta sconto benzina, si era visto solo il contrario. Adesso però la situazione è cambiata, in particolare per effetto della riduzione del costo delle accise decisa dal Governo, al momento solo per un mese.