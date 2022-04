Picnic di Primavera al Parco Alto Milanese

Aria di festa al parco Alto Milanese che per il giorno di Pasquetta ha organizzato il Pic-Nic di Primavera. Lunedì 25 aprile, dalle 11 alle 18 sarà possibile pranzare all’aperto nell’area verde della Cascinetta (via Olindo Guerrini), dove è presente la bottega agricola con i prodotti a chilometro zero del parco. Sarà possibile acquistare menù con panini, frutta e gelato. Per i bambini, oltre ai giochi presenti nel giardino, sarà presente un gonfiabile. Per tutto il weekend di Pasqua sarà inoltre aperta anche la Baitina, all’ingresso di Castellanza con menù a tema.

Gli eventi non si fermano: sabato 22 aprile, sempre alla Cascinetta, Legambiente insieme ad Alfa hanno già in programma una camminata nel Parco Alto Milanese: anche in questa occasione ci saranno anche laboratori per bambini con materiali da riciclo.

«Siamo pronti per la bella stagione – commenta il presidente del Parco. Davide Turri -. Quello di cui siamo particolarmente contenti è la partecipazione delle scuole che stanno vivendo il Pam con diverse iniziative. Le scuole Deledda di Legnano hanno organizzato gite didattiche con i volontari del Nordic Wolking, l’Istituto Dell’Acqua mattinate di pulizia per Puliamo il Mondo e abbiamo ricevuto e gli studenti delle Bertacchi di Busto Arsizio: un bel segnale di partecipazione».