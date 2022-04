Il Politecnico di Milano tra i 15 migliori atenei al mondo

Il Politecnico di Milano si posiziona tredicesimo tra i migliori atenei del mondo per Ingegneria in base al QS World University Rankings by Subject 2022. In sei anni, La facoltà di ingegneria guadagna ben 11 posizione nel ranking mondiale passando dal 24esimo al 16esimo posto.

Una classifica che vede ai vertici della sezione “Ingegneria e Tecnologia” il MITT di Boston e gli atenei di Cambridge e Oxford.

In Architettura e Design l’ateneo ha guadagnato 5 posizioni: dai posti 15° e 10° del 2016, ai posti 10° e 5° della nuova classifica.

“Congratulazioni al Politecnico di Milano – commenta l’assessore regionale all’Università Fabrizio Sala – che continua a scalare le classifiche delle migliori Università al mondo. È motivo di grande orgoglio per la Lombardia avere queste eccellenze sul territorio. Un doveroso ringraziamento va anche al lavoro del rettore Ferruccio Resta e dei docenti per l’insegnamento di altissima qualità riconosciuto in tutto il mondo».

Per quanto riguarda il confronto con lo scorso anno, all’interno della macrocategoria Ingegneria, il Politecnico ha guadagnato posizioni significative in ingegneria chimica (+7 posizioni), civile (+2), meccanica (+2), elettrica ed elettronica (+3), ingegneria dei materiali (+21) e ambientale (+8).