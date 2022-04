Posa della prima pietra del Cinema Multisala al Mizar Park di Busto Arsizio con ospiti d’eccezione

Continua la festa al Mizar Park, il nuovo centro polifunzionale sulla SS 33 del Sempione a Busto Arsizio: dopo la festa di apertura iniziata venerdì scorso e che continua per tutto il mese, sabato 9 aprile alle ore 15 ci sarà la cerimonia di “posa della prima pietra” del Cinema multisala, ultima opera del completo recupero dell’area dismessa.

Per l’occasione saranno presenti Riccardo Rossi, rinomato artista eclettico di fama nazionale, e Liliana Fiorelli, attrice co-protagonista della nuova serie remake di Luca Ribuoli “Noi” e attualmente alle riprese con il film de “Il Grande Boccia” firmato Karen di Porto.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Busto Arsizio Film Festival, chiude alla grande le numerose attività dell’edizione del BAFF attualmente in corso, ma è anche la prima collaborazione tra il multisala di Corso Sempione e l’importante rassegna cinematografica, sodalizio foriero di futuri grandi sviluppi.

«La posa della prima pietra di una nuova iniziativa commerciale e culturale è sempre un momento emozionante – dichiara Alessandro Munari, presidente dalla BA Film Factory -. Spero che al più presto si sviluppino proficui rapporti di collaborazione tra le nostre realtà, a beneficio della Città e di tutta la comunità territoriale circostante».

Ma quella di sabato 9 aprile non sarà solo l’occasione di scattare un selfie o chiedere un autografo: con la nascita del multisala si inaugurerà anche la “parete delle stelle”, un “Wall of Fame” dove troveranno posto tante stelle commemorative del passaggio degli artisti a Busto Arsizio. La stella Mizar e le “star” dello spettacolo unite sulla parete dell’unico multisala della città.

A ricevere gli artisti e a dare il via all’inaugurazione dei lavori, saranno presenti il presidente della Provincia e sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, la vicesindaco e assessore alla cultura Manuela Maffioli, il direttore generale di Cinelandia, i rappresentanti delle imprese Betoncablo – Gruppo Castiglioni, Albini-Castelli, Civelli, Guerini, CEL e delle altre imprese coinvolte nella ristrutturazione del complesso.

L’inaugurazione è aperta a tutti, sarà offerto un semplice rinfresco e sarà in funzione (per tutto il prossimo weekend e fino alla fine del mese di aprile) anche il Mizar Fun Park: altalene, scivoli e gonfiabile gratis per tutti i bimbi e l’adrenalinica torre girevole alta 40 metri (2 euro a salita). Nel weekend e per tutta la settimana di Pasqua proseguono anche promozioni e sorprese delle attività – commerciali, di ristorazione e sportive – che hanno già aperto al Mizar Park e negli altri edifici limitrofi: U2- Unes, Tigotà, Burgher King, Isola dei tesori, Takko fashion, Lavasecco, Verocaffè, Tedi, Cucine Creo, Per Dormire, Ricola, Kik, Eolo Sport City.