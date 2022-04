Al Mizar Park di Busto Arsizio una settimana di eventi in attesa del Multisala

Dall’inizio di aprile, il nuovo centro polifunzionale nell’area della ex-Mizar di Busto Arsizio si mette in moto a pieno ritmo. In attesa che il prossimo weekend sarà posata la prima pietra del Cinema Multisala, il primo e l’unico in città che completerà l’intero recupero dell’area di proprietà della società SITIP di Bergamo, l’apertura del nuovo punto vendita di KiK – colosso tedesco della moda – arricchisce il Mizar Park di oltre 500 metri quadrati.

Ma riepiloghiamo lo stato del centro polifunzonale al giorno d’oggi. Molte a questo punto le attività commerciali, di ristorazione e terziarie aperte: il colosso della ristorazione fast-food Burger King, il nuovissimo supermercato Unes con i prodotti “Viaggiator Goloso”, il brand d’eccellenza nel settore beauty e home care Tigotà, il brand del mondo del benessere del riposo PerDormire, i mobili da cucina CREO, la multinazionale tedesca operativa nel settore oggettistica TEDI, l’abbigliamento di Takko Fashion, i caffè di VeroCaffè, la nuovissima LavaSecco e la sede italiana dell’azienda svizzera Ricola.

Ai negozi e alle attività commerciali, si aggiunge il “Mizar Park”: una torre panoramica girevole di 40 metri -accessibile a tutti al prezzo simbolico di 2€-, insieme ad un gonfiabile ed un parco giochi per bambini gratuito. Inoltre, alle attività ludiche si uniranno eventi ed iniziative a sorpresa, alcune delle quali con ospiti d’eccezione.

La visita al Mizar Park offre anche spazi per passeggiare, con oltre 300 metri di camminamenti coperti nei suoi 1000 metri quadri di portici, pieni di musica e illuminati la sera con simpatiche luci LED multicolori. A partire dai prossimi giorni fino alla fine di maggio, apriranno i battenti il centro sportivo Eolo SportCity – con all’interno campi da calcio, padel e spikeball), la palestra Fit Up di oltre 1.000 metri quadrati – aperta 7 giorni su 7, 24 ore su 24-, il grande negozio di articoli per la casa Real, il ristorante “Il Pizzaiolo”, la nuova catena tedesca “Pepco” e molti altri.