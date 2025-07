L’ospedale di Busto saluta il primario di chirurgia Ildo Scandroglio. In arrivo la dottoressa Gualtierotti

Tra tre giorni inizierà una nuova fase della vita per il dottor Ildo Scandroglio. Dal 14 luglio, infatti, sarà ufficialmente in pensione, chiudendo una lunga carriera che lo ha visto a capo della chirurgia dell’ospedale di Busto Arsizio e, dal luglio 2024, dell’intero Dipartimento di Scienze Chirurgiche. (foto tratte dalla pag. Facebook di Asst Valle Olona)

Nel gennaio scorso, l’Asst Valle Olona si era già mossa per reclutare il successore.

A capo della chirurgia è stata nominata la dottoressa Monica Gualtierotti, classe 1975, proveniente dall’ospedale Niguarda dalla chirurgia oncologica e mininvasiva. Tra i titoli vantati anche un diploma di chirurgia robotica che è tra le prossime importanti novità dell’Asst Valle Olona.

Oggi, però, è stato il momento dei saluti. Una festa a conclusione di quello che la stessa azienda definisce “ lo straordinario percorso professionale…..È difficile immaginare i corridoi senza la sua presenza, i suoi consigli e il suo modo unico di prendersi cura delle persone. Grazie per tutto quello che ci ha insegnato, per il sostegno, per le risate e per la grande umanità».

Presente la direttrice dell’azienda Daniela Bianchi insieme al personale che lo ha salutato con affetto.