A luglio andrà in pensione il primario della chirurgia di Busto Arsizio: bando per trovare il successore

Nel luglio dello scorso anno la direzione dell’Asst Valle Olona annunciava i direttori di dipartimento. Tra le due novità contenute anche quella relativa al dottor Ildo Scandroglio alla guida del dipartimento di scienze chirurgiche. Una nomina attesa dopo l’uscita platealmente critica del predecessore nell’incarico il professor Angelo Benevento.

In questi giorni, l’albo pretorio della Valle Olona riporta l’avviso pubblico per trovare il nuovo direttore della chirurgia generale di Busto Arsizio dato che il 14 luglio il dottor Scandroglio sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età, come previsto dalla determinazione del 10 ottobre 2022.

«La Struttura Complessa “Chirurgia Generale Busto Arsizio” – si legge nell’avviso – si inserisce come elemento di primaria importanza nella realtà strutturale Hub-Spoke aziendale».

La chirurgia di Busto nei numeri

Nell’ultimo quinquennio, la chirurgia di Busto è scesa da 27 a 18 posti ordinari e un letto di day hospital. Il numero di dimessi dalla degenza ordinaria è quindi calato conseguentemente: dai 1199 pazienti del 2019 ai 573 del 2023. Stabile l’attività di Day suggerì Day Hsitlal con 333 pazienti in cura nel 2019 e 349 nl 2023.

Il tasso di occupazione dei letti, però, è rimasto quasi sempre al massimo: dal 93,51 al 95,39. Sono, quindi, diminuiti in 5 anni i giorni globali di degenza ordinaria da 9698 a 6637. Mentre è aumentata la durata della degenza media in reparto: da 8 a 11,58 giorni. Le equipe chirurgiche nel 2019 avevano effettuato 1451 interventi scesi a 889 nel 2023.

L’intervento più effettuato è stato sempre, nel corso dei 5 anni, quello per l’ernia inguinale e femorale ia pazienti adulti: erano state 237 nel 2023 ( a fronte di 72 operazioni maggiori su intestino, che è la voce principale successiva, e di 55 colicistectomie laparoscopiche), 177 ernie erano state operate nel 2022, 176 nel 2021, mentre nell’anno del covid tutta l’attività era risultata inferiore con 90 ernie e 51 colicistectomie. Nel 2019, infine, le ernie erano state 266 mentre le colicistectomie 136 e gli interventi alla tiroide 131 .

Le domande per candidarsi al ruolo di direttore della chirurgia di Busto Arsizio potranno essere presentate entro le ore 24 del 30esimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando.