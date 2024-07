Due novità e sette conferme nelle funzioni apicali dell’Asst Valle Olona

Il direttore dell’Asst Valle Olona Daniela Bianchi ha reso nota la squadra dei direttori di dipartimento in carica da oggi, 1 luglio, e per i prossimi tre anni.

La scorsa settimana avevamo registrato la posizione polemica del dottor Benevento che annunciava il suo pensionamento, anticipato di un anno ,come conseguenza della decisione di togliergli il dipartimento che dirigeva, quello delle scienze chirurgiche: “Lo hanno deciso senza mai aver nemmeno incontrato” aveva commentato il medico.

Oggi si annuncia la squadra: alla guida delle chirurgie è stato nominato il dottor Ildo Scandroglio che insieme al dottor Isidoro La Spina a capo del Dipartimento di Scienze Neuroriabilitative, è l’unica novità nelle posizioni apicali dell’azienda ospedaliera.

Gli altri incarichi dirigenziali sono stati invece confermati: il dottor Paolo Ghiringhelli come Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, il dr. Remo Daniel Covello per il Dipartimento di Emergenza Urgenza, il dr Giovanni Serio, a capo del Dipartimento dei Servizi Diagnostici, la dssa Elisabetta Todisco per il Dipartimento Oncologico, la dssa Simonetta Cherubini quale Direttore del Dipartimento Materno Infantile, la dssa Lara Ferrari come figura apicale del Dipartimento Gestionale di Salute Mentale e delle Dipendenze e la dssa Livia Puricelli al vertice del Dipartimento Amministrativo.

«Oltre ad essere consapevoli dei meriti professionali di questi specialisti, siamo certi che il loro contributo fungerà da supporto strategico e propositivo sia in ambito gestionale che per quanto riguarda le capacità di coinvolgimento fattivo di tutto il personale che opera all’interno dei Dipartimenti di riferimento – ha sottolineato la direttrice Bianchi – Auguriamo loro un buon lavoro, certi che i Direttori di Dipartimento sapranno fornire quel quid in più necessario per creare un ambiente di lavoro sereno e proficuo».