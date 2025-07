Grande festa di fine oratorio estivo alla parrocchia Sant’Anna di Busto Arsizio

Il viaggio dell’oratorio estivo 2025 alla parrocchia Sant’Anna di Busto Arsizio sta per concludersi. Venerdì 4 luglio bambini, animatori e famiglie si ritroveranno per la festa finale del Grest, per celebrare insieme l’estate trascorsa.

«Sarà occasione per stare insieme e ringraziare gli animatori, le mamme e Gabriel, che hanno reso l’esperienza “Toc Toc” dell’oratorio giubilare 2025 un tempo fantastico per i nostri piccoli – dicono gli organizzatori – Vorremmo quest’anno regalarci un tempo di comunità, come famiglia di famiglie, e possiamo grazie alla nostra nuovissima “Cucina delle Feste”, che sfoggerà per l’occasione lo striscione preparato proprio in questi giorni di oratorio feriale.

La serata inizierà alle 19.30 con la cena su prenotazione: si potrà scegliere tra panino con salamella, wurstel o un piatto di pasta. Il momento conviviale sarà seguito, alle 21, da uno spettacolo preparato dai ragazzi, che racconteranno sul palco le emozioni e i ricordi vissuti durante queste settimane di attività.

In programma anche la premiazione della squadra vincente, musica, balli ed esibizioni che animeranno il cortile della parrocchia.

La partecipazione alla cena è su prenotazione: è necessario iscriversi entro la serata di mercoledì 2 luglio, tramite il modulo disponibile a questo link

Qui la locandina con il programma e tutte le informazioni