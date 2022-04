Prosegue l’onda coreana, con la seconda serata di Cortisonci Film Festival

Dopo il primo appuntamento, mercoledì 20 aprile l’auditorium del Liceo Musicale di Varese ospiterà la seconda serata di festival Cortisonici, con la proiezione di Beasts Clawing at Straws di Kim Yong-hoon. In questa pellicola del Focus K-Movies dedicato al cinema coreano contemporaneo, i destini di quattro personaggi ai margini della società si intrecciano in modo imprevedibile, con una borsa piena di denaro scoperta in un armadietto che deciderà i loro destini, mettendo a nudo una serie di esistenze miserabili e grottesche.

«Il focus di quest’anno è pensato in quattro movimenti – spiega Massimo Lazzaroni, direttore organizzativo di Cortisonici – il primo leggero, con il film d’apertura del focus, Extreme job; il secondo è per questa sera, con Beasts Clawing at Straws, una sorta di Tarantino in salsa di soya; il terzo decisamente infernale, con la proiezione di Pulgasari, prevista giovedì nella sezione notturna del festival; infine il quarto con una chiacchierata nella Biblioteca Civica, per comprendere come la cultura coreana sia diventata un fenomeno mondiale in questi anni».

Tra i presenti alla serata d’apertura del festival di ieri sera, c’erano il direttore organizzativo Massimo Lazzaroni, il presidente dell’associazione Cortisonici Matteo Angaroni, l’assessore alla Cultura del Comune di Varese Enzo Laforgia e la videomaker varesina Lucia Bulgheroni, autrice del trailer di quest’anno, realizzato interamente in stop motion.