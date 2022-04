A Saronno sabato 30 aprile torna “Librarsi, il giardino del Libro”

Si terrà nella giornata di sabato 30 aprile nel giardino dell’Istituto comprensivo Aldo Moro di Saronno l’evento “Librarsi, il giardino del Libro”, organizzato dal Comitato della scuola, in collaborazione con la dirigenza e gli insegnanti.

L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, è organizzata in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, che ricorre dal 1996 il 23 aprile di ogni anno, da quando venne istituita dall’Unesco, per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del copyright.

Libri nuovi e libri usati, in buono stato, saranno protagonisti e arrederanno su banchi e cattedre il Giardino dell’Aldo Moro. Di libro in libro si giungerà all’area del Caffè Letterario e in relax si potrà sorseggiare un buon caffè accompagnato da una buona lettura. E non solo, la terza edizione sarà arricchita da uno stand dedicato ai lavori “fatti a mano”, segnalibri, quaderni, borse con il logo di Librarsi, e persino orecchini a libro e novità assoluta uno stand dedicato a “parole e pensieri in arte”. Un giovane talento presenterà i suoi straordinari disegni, Valentina Doati, calligrafa che interpreta quest’arte antica con pennino su carta.

E anche quest’anno, un’area sarà dedicata alla “lettura emotiva” con canti e melodie, per bambini, per giovani ragazzi e per quell’adulto “fanciullo eterno, che vede tutto con meraviglia, tutto come per la prima volta…” (G.Pascoli)

Il programma