“Sguardi capovolti”. Al Salone Estense di Varese la mostra del Cuamm

Sabato 30 aprile alle ore 16.30 è in programma l’inaugurazione della mostra “Sguardi capovolti. Quando l’incontro rovescia i punti di vista”, presso il Salone Estense di Varese (Via Luigi Sacco, 5).

Una mostra fotografica di Medici con l’Africa Cuamm, tratta dal grande archivio storico raccolto in 70 anni di attività e presenza in Africa.

Un viaggio attraverso foto e citazioni di medici che nel corso di questa lunga e affascinante avventura hanno messo al centro del loro impegno, l’incontro e la cura dell’altro, scoprendo che proprio dall’incontro si creano legami forti e indissolubili, che cambiano le persone e la storia.

Punto di vista privilegiato è quello dei bambini: al centro di numerosi scatti, figli di operatori Cuamm e bambini africani, che con la forza di un sorriso e la semplicità del gioco sanno andare oltre tutte le barriere e le fatiche degli adulti.

Per l’occasione, durante l’inaugurazione, verranno presentati anche i risultati raggiunti della raccolta fondi realizzata dal gruppo di volontari di Medici con l’Africa Cuamm di Varese, a favore della maternità di Linde, in Mozambico. Intervengono all’inaugurazione: – don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm – Luisa Chiappa, presidente del gruppo Medici con l’Africa Cuamm Varese Per informazioni m.veronesi@cuamm.org – mediciconlafricavarese@gmail.com

ORARI DELLA MOSTRA – Tutti i giorni, presso il Chiostro di Palazzo Estense dalle ore 8.00 alle 20.00