Da Maccagno al Lago Delio a piedi. 1000 metri di dislivello nella prima tappa di VA in giro

VA in giro è il tour che attraverserà a piedi e in bicicletta tutta la provincia di Varese e i territori limitrofi. Si parte domenica 24 aprile, probabilmente sotto una versione light del diluvio universale, da Maccagno sul Lago Maggiore.

A camminare saranno in tre: un giornalista di VareseNews, un accompagnatore e Marco Corso, il videomaker ufficiale del giornale pronto ad immortalare i momenti salienti e i paesaggi mozzafiato con il suo drone. O una doccia di 7 ore, come sembra suggerire il meteo per la prima giornata.

Dal grande lago si arriverà ad un piccolo bacino: il Lago Delio, specchio d’acqua di origine glaciale il cui invaso è stato notevolmente accresciuto negli anni grazie alla costruzione di una diga artificiale, utile per la produzione di energia elettrica. Qui si pernotterà all‘albergo ristorante Diana.

Caratteristiche della tappa

Lunghezza: 12 km

Dislivello positivo: 1’100 m

In questa tappa si percorrerà un tratto della 3V la Via Verde Varesina e il Sentiero Italia tracciato dal CAI, uno dei trekking più lunghi al mondo. Nella sua totalità misura oltre 7mila chilometri. Noi partiremo da Maccagno, percorrendo il lungolago fino alla palestra di roccia “Il Cinzanino”. Da qui il sentiero risale verso Pianca , Sarangio, Musignano (760m), e poi scende verso Bassano (540m), sempre affacciato sul lago. Da Bassano si imbocca la mulattiera che prende quota rapidamente fra fitti boschi fino a raggiungere la diga nord del Lago Delio, dove si trova l’Albergo Diana.

I protagonisti della tappa

Ilaria Notari, è la più giovane della squadra di Varesenews coi suoi 20 anni tondi tondi:

Fernando Fasolo, che di sè dice “Famiglia, professione, lavoro e bicicletta mi hanno accompagnato alla pensione. A 60 anni ho scoperto e gustato il camminare lento: i grandi cammini di Spagna, Israele e Italia, dalle Alpi agli Appennini. Eccomi ancora in viaggio con VA in giro!”

