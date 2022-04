Un concerto a Varese per sostenere l’Ucraina in guerra: protagonista un duo proveniente da quel paese

Domenica primo maggio la Sala Montanari di Varese ospiterà, dalle 15 alle 18, un concerto, organizzato dall’Associazione Anna-Sofia APS, attiva dal 2008 nell’integrazione e supporto dei cittadini stranieri in Italia: musica dal vivo per la solidarietà, la cooperazione, l’amicizia con il popolo ucraino in guerra. Un evento – organizzato con il patrocinio di Comune di Varese, CSV Insubria, ASSVP, CVV, APV, ACLI, Farmacia Bertoni e A.C.L.M. – che vedrà protagonisti i musicisti Lorenzo Bertocchini, Massimo Priviero ma soprattutto un duo di artisti ucraini molto famosi nella loro terra, gli Yaremchuk Brothers, che intraprenderanno un lungo viaggio dal paese in guerra per dare supporto e consolazione ai loro concittadini.

Fin dall’inizio del conflitto in corso, la presidentessa Alyna Bizhik e i volontari dell’Associazione hanno coordinato una imponente raccolta di alimenti, farmaci, materiale sanitario, prodotti per l’infanzia, che sono stati inviati direttamente in Ucraina, ricevuti e là distribuiti dalla Croce Rossa e da altre organizzazioni locali.

Obbiettivo dell’evento, una raccolta fondi, che verrà attivata durante e dopo l’evento del primo maggio e servirà a finanziare i costosi viaggi del materiale umanitario raccolto, ma anche per il supporto e l’aiuto ai tanti profughi arrivati a Varese in fuga dalla guerra, per i quali sono già avviati corsi di lingua italiana, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 2 fino alle 16, in via Maspero 20, seguiti da Dionigi Martinoli e Oxana Ruda.